Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach : „Sprengt alle Maßstäbe“ – Ermittler befreiten 65 Missbrauchsopfer

Köln Die Spezialgruppe der Kölner Polizei zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach wird aufgelöst – und zieht zuvor Bilanz. An Abschreckung glaubt der Polizeipräsident allerdings nicht. Der Datenschutz steht erneut in der Kritik.

Mit großem Personaleinsatz der Polizei – in der Spitze waren landesweit 347 Kräfte und neun Staatsanwälte eingesetzt – wurden insgesamt 65 Kinder identifiziert und aus aktuellen Missbrauchssituationen befreit. Sie sind zwischen einem und 17 Jahre alt. Das jüngste Opfer war erst drei Monate alt, als es vergewaltigt wurde. „In mehr als 40 Dienstjahren habe ich viel Leid gesehen“, sagte Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob: „Aber was wir hier aufgedeckt haben, sprengt alle Maßstäbe.“

Insgesamt identifizierte die BAO Berg 439 Tatverdächtige, darunter auch Frauen. Bei ihnen erhärtete sich der Tatverdacht allerdings nicht. Bundesweit gab es 27 Festnahmen, davon 13 in Nordrhein-Westfalen . Viele Verfahren wurden in andere Bundesländer und ins Ausland abgegeben, etwa in die USA, nach Finnland, Schweden, die Niederlande und die Schweiz.

In 13 Gerichtsprozessen kam es bisher in Nordrhein-Westfalen zu Verurteilungen mit hohen Strafen. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, dem Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW, wurden insgesamt mehr als 80 Jahre Haft verhängt. Der Mann aus Bergisch Gladbach wurde für den Missbrauch seiner kleinen Tochter zu zwölf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Zwei Angeklagte sind vor ihrer Hauptverhandlung gestorben.

Auch wenn die Gruppe aufgelöst wird, geht die Arbeit weiter. Die vielen noch offenen Spuren werden in einer festen Ermittlungsgruppe abgearbeitet, die zu einem Fachkommissariat gehört. „Die Ermittlungserfolge zeigen, dass NRW bei der Verfolgung der Täter auf dem richtigen Weg ist – mit einem starken Plus an Ermittlern und IT-Spezialisten bei der Polizei, der Taskforce bei der Staatsanwaltschaft und der rechtsmedizinischen Expertise des Kompetenzzentrums Kinderschutz“, sagte CDU-Kinderschutzexpertin Christina Schulze Föcking unserer Redaktion. „So decken wir viel mehr von dem Grauen auf, das sich seit jeher im Verborgenen abspielt – in ganz Deutschland.“