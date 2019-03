Missbrauchsfall von Lügde: 34 Opfer und 86.000 Videos

Düsseldorf/Lügde Die Pannen im Missbrauchsfall Lügde setzen NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) immer stärker unter Druck. Erneut steht ein indirekt beteiligter Polizist unter Vertuschungsverdacht.

Die Liste der Pannen und Ungereimtheiten im Missbrauchsfall Lügde wird immer länger. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) gab am Donnerstag bekannt, dass Strafanzeige gegen einen Kriminalkommissar gestellt wurde, der zunächst als leitender Ermittler im Fall der missbrauchten Kinder eingesetzt war. Er wird verdächtigt, in einem anderen Sexualstrafverfahren Beweismaterial verschwinden lassen zu haben.

„Es handelt sich hierbei um einen Verdacht der Strafvereitelung im Zusammenhang eines Sexualstrafverdachtsfall zum Nachteil einer erwachsenen Frau“, erklärte Reul. „Und des Verdachts des Verstrickungsbruches in drei Fällen“, ergänzte der Landesminister. So seien dringend benötigte Asservate im Strafverfahren über diese Vergewaltigung nicht mehr auffindbar. Zudem soll der Kriminalkommissar Sachberarbeiter in zwei weiteren Ermittlungsverfahren in den Jahren 2015 und 2016 gewesen sein, in denen ebenfalls Asservate fehlen. Zudem war der beschuldigte Beamte Tutor ausgerechnet des Polizeischülers, der im Fall Lügde die inzwischen verschwundenen Beweismittel (Koffer mit CDs) gesichtet hatte.