Missbrauchsfall von Münster : „Wir finden selten zehn Bilder bei einem, sondern meistens 10.000“

Foto: dpa/Guido Kirchner 8 Bilder Die Gartenlaube des Missbrauchsfalls von Münster

Düsseldorf/Münster Immer wieder wird Nordrhein-Westfalen von Nachrichten über Pädokriminellen-Netzwerke erschüttert. Der Fall in Münster ist nach Lügde und Bergisch Gladbach bereits der dritte innerhalb von eineinhalb Jahren, der bekannt wird. Die Polizei rüstet auf.

Das Gartentor zur Laube in der Kleingartensiedlung „Am Bergbusch“ in Münster ist nach wie vor versiegelt. Die Parzelle gilt als Haupttatort im Kindesmissbrauchsfall, der seit Samstag bundesweit für Entsetzen sorgt. Jahrelang sollen dort drei Jungen im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren systematisch missbraucht worden sein; Videos der Taten wurden im Darknet angeboten. Sieben Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, darunter die 45-jährige Mutter des Hauptverdächtigen. Die Erzieherin, die bis zu ihrer Festnahme in einer Kita gearbeitet hatte, hatte ihrem Sohn die Gartenlaube überlassen. Die Ermittler werfen der Frau vor, dass sie mit Vorsatz Beihilfe zu den Missbrauchstaten geleistet hat.

Der Fall in Münster ist nach Lügde und Bergisch Gladbach innerhalb von rund 18 Monaten der dritte große Fall von besonders schwerem und jahrelangem Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen, der aufgedeckt worden ist. So hatten mehrere Männer auf einem Campingplatz in Lügde mehr als 30 Kinder jahrelang vergewaltigt. Seit Monaten ermitteln Beamte zudem in einem bundesweiten Missbrauchskomplex, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang nahm.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte nach Lügde die Personaldecke für den Bereich vervierfacht und eine Stabsstelle Kinderpornografie eingerichtet. Zuvor gab es bei der NRW-Polizei gerade einmal 104 Stellen in allen Polizeibehörden, die sich mit Kindesmissbrauch beschäftigten – und das bei mehr als 40.000 Polizisten im Land.

Dass in NRW seitdem immer mehr Missbrauchsfälle bekannt werden, habe viel damit zu tun, dass die Ermittlungskapazitäten in dem Bereich erhöht worden seien, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Maatz. „Deshalb müssen wir damit rechnen, dass in den nächsten Monaten weitere Gruppen von Pädokriminellen auffliegen werden, zum Teil in Dimensionen, die sich bislang niemand vorstellen kann.“

Maatz kritisiert jedoch, dass die Ermittlungsarbeit durch Datenschutz-Regeln behindert werde. Es könne Jahre dauern, bis das Beweismaterial gesammelt sei. Dann seien aber die Verbindungsdaten längst gelöscht, und die Computer-Adressen ließen sich kaum noch den weltweit agierenden Tätern zuordnen. „Wenn wir verhindern wollen, dass die Verbreitung von Kinderpornografie über das Internet straffrei bleibt, müssen wir die Telekommunikationsunternehmen verpflichten, die Verbindungsdaten ihrer Kunden wieder zu speichern und den Ermittlungsbehörden zur Verfügung zu stellen“, betonte der GdP-Vize.

In den USA gibt es eine zentrale Behörde, an die alle Provider entsprechende Bilder und Videos schicken müssen. Ermittler würden eine solche Einrichtung hierzulande sehr begrüßen. Aus Sicherheitskreisen hieß es, dass es sehr hilfreich wäre, wenn auch deutsche Provider gesetzlich verpflichtet würden, Inhalte mit Kindesmissbrauch zu melden. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg (CDU), sagte laut „Bild“, die Vorratsdatenspeicherung könne die Verfolgung von Spuren deutlich erleichtern. „Wir brauchen jetzt wirklich die Vorratsdatenspeicherung. (...) Datenschutz darf nicht zum Täterschutz werden!“

Eine wichtige rechtliche Hürde im Kampf gegen den Kindesmissbrauch wurde hingegen vor Kurzem genommen. So ist es den Ermittlern nun erlaubt, selbst computergeneriertes kinderpornografisches Material, sogenannte Fake-Avatare, die täuschend echt aussehen, in entsprechenden Chats der Kriminellen im Darknet anzubieten. Denn um dort mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen, muss man zunächst selbst entsprechendes Material anbieten. Rechtlich durfte die Polizei das bis vor Kurzem nicht. Das hat sich geändert. „Dadurch können wir an die Täter herankommen und am Ende die echten Opfer schützen“, heißt es aus Sicherheitskreisen.

Erst durch die weitreichenden Ermittlungen im Fall Lügde sei der Polizei bewusst geworden, dass die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch von Kindern und von Kinderpornografie nicht nur eine strafverfolgende Komponente hat, sondern auch eine noch viel wichtigere: nämlich die der Gefahrenabwehr. Die Polizei muss anhand der Bilder erkennen können, ob ein Missbrauch immer noch stattfindet. Darum müssen alle Daten umfänglich ausgewertet werden, auch wenn der Staatsanwaltschaft vielleicht schon 30 Prozent reichen würden, um Anklage erheben zu können.

Sven Schneider, Leiter des Cybercrime-Kompetenzzentrums beim Landeskriminalamt sagte unserer Redaktion in einem Interview Ende 2019, dass die Täter Jäger und Sammler seien. „ Sie haben immer extrem viele Sachen. Wir finden selten nur zehn Bilder bei einem, sondern meistens 10.000. Das ist eine Subkultur, eine sehr abgegrenzte Gruppe“, so Schneider.

Auch in Münster kamen die Ermittler den Verdächtigen durch die Auswertung von Bildern eines fortlaufenden Missbrauchs auf die Spur. IT-Spezialisten der Polizei entdeckten am 12. Mai auf sichergestellten Laptops zahlreiche Dateien, auf denen schwere sexuelle Handlungen an Kindern zu sehen sind. Darunter waren auch Bilder des Missbrauchs eines zehnjährigen Jungen im häuslichen Umfeld. Die Fahnder konnten daraufhin den 27-jährigen Hauptverdächtigen festnehmen und weitere Beweismittel in dem Fall sicherstellen, die zu den anderen Beschuldigten führten.