Mann sitzt in Untersuchungshaft : Neunter Verdächtiger im Missbrauchsfall in Rheinland-Pfalz festgenommen

Ein Mann sitzt vor einem Computer (Symbolbild). Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Im Missbrauchsfall in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Er wohnt in Rheinland-Pfalz.

Der Mann sei in Untersuchungshaft gekommen, sagte ein Sprecher des NRW-Justizministeriums am Mittwoch. Weitere Details nannte er nicht. Damit sitzen derzeit insgesamt neun Männer in U-Haft, dem Sprecher zufolge sieben in NRW, einer in Hessen und einer in Rheinland-Pfalz.

In dem aufgedeckten Netzwerk sollen Männer Kinder sexuell missbraucht und Fotos und Videos davon in Chat-Gruppen mit bis zu 1800 Mitgliedern verbreitet haben. Die Ermittler gehen von weiteren Tätern und Opfern aus. Die Dimension der Ermittlungen sei gigantisch, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul am Mittwoch. Er sprach von einem „riesigen pädo-kriminellen Kinderporno-Netzwerk“.

Anders als bei dem jahrelangen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde, hätten die Ermittlungen rund um Bergisch Gladbach „viele Täter aus allen Ecken Deutschlands“ zutage gefördert.

Mehr als 250 Polizeikräfte arbeiteten derzeit unter Hochdruck daran, 30 Terabyte auszuwerten, die bislang auf 2400 Datenträgern sichergestellt worden seien. „Das sind 7,5 Millionen Schreibmaschinenseiten, die 600.000 Aktenschränke füllen würden“, erklärte der Minister.

Beim Ermittlungskomplex Bergisch Gladbach sei bislang ein Mann aus der Kreisstadt wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden, bilanzierte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU). 17 weitere seiner Kontaktpersonen seien identifiziert worden. Insgesamt seien in NRW sieben Personen in Untersuchungshaft. Fünf weitere Fälle seien an zuständige Behörden außerhalb Nordrhein-Westfalens übergeben worden.

(mba/dpa)