Nach Verschiebung wegen Brand : Prozess im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt mit Anklage

Der angeklagte Jörg L. mit seinem Verteidiger (l.) am Kölner Gericht. Foto: Marlen Keß

Köln Mit der Verlesung einer umfangreichen Anklage hat in Köln im zweiten Anlauf der Prozess gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach begonnen.

Die Staatsanwaltschaft warf dem 43-Jährigen am Montag unter anderem vor, immer wieder seine 2017 geborene Tochter sexuell missbraucht zu haben. Dabei habe er gezielt Zeiten ausgenutzt, in denen seine Ehefrau nicht zu Hause war. Den Großteil der Taten habe er mit seinem Smartphone dokumentiert, um das Material über diverse Online-Dienste an gleichgesinnte Chat-Partner zu verschicken.