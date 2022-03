Missbrauchsfälle von Lügde : Ausschuss wirft Behörden Versagen vor

Lügde Ein „umfangreiches Behördenversagen“ haben die Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) „Kindesmissbrauch“ im Zusammenhang mit den sexuellen Missbrauchstaten auf einem Campingplatz in Lügde (Kreis Lippe) festgestellt.

„Die Menge an Versäumnissen, Fehlern, Fehleinschätzungen und Kommunikationspannen lassen strukturelle Probleme erkennen, die über das Versagen einzelner hinausgehen“, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Börschel (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Zwischenberichts im Düsseldorfer Landtag.

Der mehr als 4.000 Seiten starke Zwischenbericht listet zahlreiche Vorwürfe gegen die Behörden auf. Weder in den zuständigen Jugendämtern in den Kreisen Lippe und Hameln-Pyrmont (Niedersachsen) noch bei der Polizei im Kreis Lippe habe es im Vorfeld oder bei der Aufarbeitung der Taten zumindest so etwas wie „Dienst nach Vorschrift“ gegeben, betonte Börschel. Die beiden Jugendämter hätten im Falle eines missbrauchten Patenkindes „nur unzureichend kommuniziert“. Die Polizei in Lippe sei bei den Ermittlungen „überfordert“ gewesen. Es seien Asservate vom Tatort verschwunden, zwei Polizisten hätten bei den Anhörungen im Ausschuss „die Unwahrheit“ gesagt, erklärte Börschel. Der Ausschussvorsitzende forderte in diesem Zusammenhang das Innenministerium dazu auf, „Konsequenzen“ für die beiden Beamten zu ziehen.