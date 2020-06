Pädokriminelle in Münster : Zahl der Missbrauchsopfer und Täter hat sich erhöht

Pädokriminelle in Münster

Düsseldorf/Münster Im Kindesmissbrauchsfall Münster hat sich die Zahl der Opfer verdoppelt und der Tatverdächtigen auf 18 erhöht. Das sagte NRW-Innenminister Reul im Düsseldorfer Landtag. Reule forderte zudem Untersuchungshaft für Beschuldigte auch ohne die „klassischen Haftgründe“.

Inzwischen gebe es 18 Tatverdächtige und sechs identifizierte Opfer im Kindesalter, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags mit. Sieben Verdächtige säßen nach wie vor in Untersuchungshaft.

Die Zahl der Tatverdächtigen in dem Anfang Juni öffentlich gewordenen Fall stieg inzwischen um sieben auf 18. Unter ihnen können nach dpa-Informationen auch beteiligte Personen sein, denen man zunächst keinen konkreten Missbrauch nachweisen kann. Die Verdächtigen kommen aus mehreren Bundesländern.

Zudem sprach sich Reul für ein schärferes juristisches Vorgehen im Falle mutmaßlichen Kindesmissbrauchs aus. Es sei nötig, Beschuldigte im Zusammenhang mit einem möglichen sexuellen Missbrauch von Kindern auch dann in Untersuchungshaft zu nehmen, wenn „keine der sogenannten klassischen Haftgründe“ vorliegen, sagte er am Mittwoch im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtages.

Schwere Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder müssten als Schwerstkriminalität behandelt werden, denn solche Delikte seien ein „Mord an Kinderseelen“, betonte der Minister. Zugleich begrüßte er, dass die Forderung nach einer Strafverschärfung nun auch in der Bundesregierung Unterstützung finde.

Reul berichtete, dass eine Festplatte auf dem Rechner des 27-jährigen Hauptverdächtigen von der Polizei in Coesfeld zufällig entschlüsselt werden konnte. Auf dem Speicher fanden die Ermittler Bilder von schweren sexuellen Missbrauch. Die Beamten hätten per Fleißarbeit auf einem Handy gefundene Passwörter eingegeben und seien damit erfolgreich gewesen. Der entscheidende Tipp war zuvor vom Landeskriminalamt auf einen Betrieb in Coesfeld gekommen, wo der Hauptverdächtige als IT-Experte arbeitete.