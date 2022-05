Missbrauchskomplex Wermelskirchen : Reul fordert mehr Handlungsspielraum für Ermittler in Sachen Datenschutz

Köln Kölner Ermittler sagen, der neue Missbrauchskomplex „Wermelskirchen“ erreicht eine neue Dimension der Grausamkeit. Innenminister Reul plädiert für eine Lockerung beim Datenschutz im Hinblick auf derartige Täter.

Im „heute journal update“ in der Nacht zum Dienstag sagte Reul: „Wir brauchen noch mehr technologische Hilfe und wir brauchen auch rechtliche Rahmenbedingungen. Ich verzweifle manchmal schon, wenn ich sehe, wie schwer wir uns tun in der Frage Datenschutz.“ Es könne nicht sein, dass ein Ermittler sage, er habe die IP-Adresse, er habe den Typen, aber er wisse nicht, wie er heiße und wo er wohne. „Es muss in dem Recht der Datenspeicherung sich was ändern.“