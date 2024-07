Aufarbeitung und Prävention von sexualisierter Gewalt Kriminologin wird neue Leiterin der Stabsstelle der rheinischen Kirche

Die Kriminologin Katja Gillhausen ist neue Leiterin der Stabsstelle für Aufarbeitung und Prävention von sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der Stellenumfang der Leitung sei zudem von einer halben auf eine ganze Stelle erweitert worden, erklärte die rheinische Kirche am Donnerstag (4. Juli 2024) in Düsseldorf. Die 2022 eingerichtete Stabsstelle koordiniert alle Aktivitäten im Themenfeld sexualisierte Gewalt. Dazu gehören auch eine Ansprechstelle für Betroffene sowie eine Meldestelle für Verdachtsfälle.