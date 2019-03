Missbrauchsfall in Lügde: NRW will Konsequenzen aus Behördenversagen ziehen

Düsseldorf Haben Doppelzuständigkeiten zweier Jugendämter ein Verantwortungsvakuum erzeugt, das den jahrelangen Kindesmissbrauch in Lügde begünstigt hat? Das Land NRW will bundesrechtliche Konsequenzen prüfen lassen.

Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) will, dass bundesgesetzliche Konsequenzen aus dem Missbrauchs- und Behördenskandal von Lügde gezogen werden. Die Doppelzuständigkeit der Jugendämter im Kreis Lippe und im niedersächsischen Hameln-Pyrmont sei nicht hilfreich gewesen, stellt Stamp in einem Bericht an den Familienausschuss des Düsseldorfer Landtags fest, der sich am Donnerstag mit dem Thema befasste.