Räumung von Campingplatz : Innenministerium überwacht jetzt Polizei im Missbrauchsfall in Lügde

Lügde Nach der Pannenserie bei der Aufklärung des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde kümmern sich Beamte des Innenministeriums nun um den Fortgang der Ermittlungen vor Ort.

Noch am Donnerstag wurde in Absprache mit den Angehörigen des zweiten Hauptbeschuldigten dessen Behausung geräumt, wie die Bielefelder Polizei mitteilte. „Die Polizei ist bei dem Abriss aus gefahrenabwehrenden Gründen vor Ort, um Gegenstände aus dem Besitz des Beschuldigten nicht in falsche Hände geraten zu lassen“, hieß es. Die Arbeiten sollten noch am Donnerstag abgeschlossen werden. Das „Westfalen-Blatt“ berichtete am Freitag, das Polizeipräsidium Bielefeld sei „unter Dienst- und Fachaufsicht gestellt“ worden.