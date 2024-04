Missbrauch in Alfterer Pfarrhaus „Er hat meine Persönlichkeit und mein Wesen zerstört“

Anerkennungsleistungen

Seit drei Jahren können Missbrauchsbetroffene in der katholischen Kirche Geld in Anerkennung des ihnen zugefügten Leids erhalten. Die in Bonn ansässige Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) entscheidet über die Höhe der Zahlungen, die dann von Bistümern oder Orden vorgenommen werden.

Seitdem das Kölner Urteil, das im vorigen Juni dem früheren Messdiener Georg Menne 300.000 Euro Schmerzensgeld zusprach, rechtskräftig ist, hat die UKA nach eigenen Angaben höhere Zahlungen angewiesen. Demnach bewilligte das Gremium 2023 in rund zehn Prozent aller Fälle Summen jenseits von 50.000 Euro. In den beiden Jahren zuvor lag dieser Anteil bei rund acht Prozent. Im Schnitt erhielten Betroffene im vorigen Jahr bis zum 31. Juli rund 22.140 Euro. Ab dem 1. August waren es 33.618 Euro. Melanie F. wurde von der Kommission ein Betrag von 70.000 Euro zuerkannt. Direkte Verhandlungen mit Missbrauchsopfern haben die Bischöfe bisher abgelehnt. Stattdessen nannten sie als Ziel, durch die UKA ein unabhängiges, transparentes und bundesweit einheitliches Verfahren sicherzustellen.

Der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, der Aachener Oberhirte Helmut Dieser, kritisierte jüngst einen nicht ganz fairen Umgang mit der katholischen Kirche. In Deutschland sei die katholische Kirche bisher die einzige Institution, „an der die Gesellschaft einmal durchspielt, wie mit der Entschädigung von Missbrauchsbetroffenen umzugehen ist“, sagte Dieser der Katholischen Nachrichten-Agentur. „Wer sonst außer uns leistet freiwillige Zahlungen? Wenn an andere Institutionen dieselben Maßstäbe angelegt würden, stellt sich die Frage: Was würde das heißen für den Sport, für Schulen, Vereine oder für Familien?“

Die ganze Gesellschaft wiegt sich laut Dieser derzeit in der Beruhigung, dass das Thema vor allem bei den Katholiken angedockt sei. „Es ist ein bisschen unfair, dass wir den Schwarzen Peter haben und auch alleine behalten sollen“, so der Bischof. „Wir sind die einzigen, die überhaupt etwas erreichen bei der finanziellen Anerkennung für Missbrauchsbetroffene – auch wenn wir dabei immer noch besser und schneller werden können.“

Dieser sieht deutliche Verbesserungen bei freiwilligen kirchlichen Zahlungen für Betroffene sexualisierter Gewalt. Viele Missbrauchsopfer finden die Summen aber zu niedrig. Dazu sagte Dieser: Um bei den Zahlungen eine Vergleichbarkeit herzustellen, lägen der Kommission nur Schmerzensgeldtabellen vor. Das Verbrechen sexualisierter Gewalt sei dort bis zum Kölner Urteil kaum abgebildet gewesen. Das sei jetzt anders – „und das ist gut für die Betroffenen“, so Dieser. (KNA/ye)