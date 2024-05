Früh Nein-Sagen lernen Minibuch für Dortmunder Kita-Kinder zur Gewaltprävention

Gleichstellungsbüro und Jugendamt der Stadt hatten das Buch „Dortmunds Kinder sind stark!“ zusammen mit Autor Thorsten Trelenberg und Illustratorin Birgitta Nicolas entwickelt. Es soll Jungen und Mädchen auch ermutigen, sich selbstbewusst zu äußern und auf ihr Gefühl zu vertrauen. Beispiele: Wenn Darina nicht mehr so wie früher mit Papa in der Badewanne baden wolle, sei das völlig in Ordnung, lautet die Botschaft einer der Geschichten. Und dass Ceylin ein Eintrittsverbotsschild an ihre Zimmertür hänge, damit Mama nicht immer einfach so reinkomme, wird als tolle Idee gelobt.