Lebensmittelverschwendung : Warum Eier oft auch 70 Tage nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums noch gut sind

Düsseldorf Jeder Deutsche wirft im Jahr 85 Kilogramm Lebensmittel in den Müll, die eigentlich noch genießbar wären. Mit einer Kampagne ruft die Tafel nun zu einem anderen Umgang mit Lebensmitteln auf. Eine Studie des Greenpeace Magazins zeigt, wie lang Vieles wirklich haltbar ist.

Acht Jahre alte Erbsen waren noch gut

Auch das Greenpeace Magazin hat sich in einer Serie mit dem MHD beschäftigt und in einem Langzeittest mit dem Lebensmittelinstitut Neumünster zwölf Lebensmittel getestet. Im Kühlschrank gelagerte Eier hielten sich ganze 70 nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch in der obersten Güteklasse, danach wären sie immerhin zum Backen noch weiterhin genießbar gewesen. Manche Eier war sogar 112 Tage nach Ablauf des MHD noch genießbar.

Naturjoghurt im Becher, original verpackter Käse am Stück, Tofu und Tortellini mit Käse in eingeschweißten Packungen sind sogar ein halbes Jahr nach dem Einkauf und monatelang abgelaufenem MHD noch einwandfrei - so das Ergebnis der Studie. Original verpackte Salami in der veganen und der Fleisch-Variante war in beiden Fällen zusätzliche 85 Tage genießbar, eingeschweißte Falafel-Bällchen brachten es auf immerhin 49 Tage. 22 Tage nach Ablauf des MHD war der eingeschweißte Käse in Scheiben fällig. „Zu den Gründen für Testabbrüche zählten erhöhte Keimzahlen, Schimmel sowie Abweichungen in Optik, Geschmack oder Geruch“, teilt das Magazin mit.