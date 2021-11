10 Prozent mehr als 2019 : Mindestens 80 Menschen starben 2020 in NRW an Folgen einer HIV-Infektion

Mindestens 80 Menschen starben 2020 in NRW an Folgen einer HIV-Infektion

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen sind 2020 mindestens 80 Menschen an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben. Mehr als 80 Prozent der Verstorbenen waren Männer.

Das teilte das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember mit.