Mülheim : Minderjährige belästigen erneut Mädchen in Mülheim

Mülheim In Mülheim hat es erneut einen sexuellen Übergriff von Kindern und Jugendlichen auf ein Mädchen gegeben. „Sie wurde zunächst von fünf Tatverdächtigen eingekreist und bedrängt. Zwei von ihnen sollen sie dann unsittlich an den Po gefasst haben“, sagte die Duisburger Staatsanwältin Jennifer König unserer Redaktion.

Zwei Tage zuvor hatte die Vergewaltigung einer jungen Frau in Mülheim durch eine Gruppe Kinder und Jugendlicher bulgarischer Herkunft bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Die beiden zwölfjährigen Verdächtigen sind strafunmündig. Einer der 14-Jährigen sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Er war in der Vergangenheit in noch strafunmündigem Alter wegen zwei sexuellen Belästigungen aufgefallen, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt.