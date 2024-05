In Minden und Petershagen Rund 300 Einsatzkräfte des DLRG üben für den Katastrophenfall

Einen Deich sichern, Menschen unter erschwerten Bedingungen aus einem Hochwassergebiet retten und einen heiklen Tauchereinsatz im Hafenbecken absolvieren: Rund 300 Einsatzkräfte der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) haben am Freitag (10. Mai 2024) Katastrophenschutzübungen in mehreren Szenarien durchgeführt, die sich allesamt real ereignen könnten, wie der Sprecher des DLRG-Westfalen Carsten Picker berichtete. Die aufwendigen Übungen, die einmal im Jahr stattfinden, werden diesmal in Minden und im nahegelegenen Petershagen in NRW an der Grenze zu Niedersachsen abgehalten.