Nächtlicher Überfall in Minden : Räuber besprühen Ehepaar in Schlafzimmer mit Reizgas

Räuber besprühen Ehepaar in Schlafzimmer mit Reizgas

Nächtlicher Überfall in Minden

Minden Schock für ein Ehepaar in Minden: Zwei Einbrecher sind nachts in ihre Wohnung eingedrungen und forderten von der 67-Jährigen und ihrem 68-jährigen Mann, die bereits im Bett lagen, Bargeld.

Zwei Räuber haben in Minden zu später Stunde ein Ehepaar in dessen Schlafzimmer überfallen und mit Reizgas besprüht. Die Täter hätten von den bereits im Bett liegenden Eheleuten Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 67-Jährige und ihr 68 Jahre alter Mann erlitten einen Schock und wurden medizinisch versorgt.