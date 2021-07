Geburtstagsgeschenk gestohlen : Polizeifahndung nach Kinderrad löst Spendenwelle aus

Minden Unbekannte hatten das Fahrrad einer Dreijährigen gestohlen, nur einen Tag nachdem sie es zum Geburtstag bekommen hatte. Viele Menschen meldeten sich daraufhin bei der Polizei Minden mit Spendenangeboten.

Eine Fahndung der Polizei nach dem Kinderrad einer Dreijährigen hat in Minden eine Spendenwelle ausgelöst. Zahlreiche Menschen meldeten sich per E-Mail, Telefon oder über die sozialen Netzwerke, weil sie Geld oder gar ein neues Fahrrad beisteuern wollten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der örtliche Kinderschutzbund richtete daraufhin ein Spendenkonto ein. Einen Tag nach dem dritten Geburtstag der kleinen Lotta hatten Diebe dem Mädchen das Geburtstagsgeschenk gestohlen.