Festnahmen in Minden: Junge Männer sollen Betreuer ausgeraubt haben

Festnahmen in Minden

Zwei junge Männer aus Syrien sollen einen Sozialhelfer in Minden mit Messern bedroht und ausgeraubt haben. Sie wurden festgenommen und bestreiten die Tat.

Der 42-jährige Pädagoge war laut Polizeimitteilung von Montag am Sonntag in der Wohnung des 19-jährigen Hauptverdächtigen im ostwestfälischen Minden, um ihm bei Ausfüllen von Dokumenten zu helfen. Der junge Mann sei 2015 nach Deutschland gekommen und werde seit langer Zeit von der Jugendhilfe betreut, so die Polizei.