Urteil in Minden „19 Waschbären sind zu viel für ein Dorf“

Zu viele Waschbären in einem Gehege passen nicht in ein Dorf – zu diesem Schluss kommt das Verwaltungsgericht Minden in einem Rechtsstreit zwischen einer Tierretterin und dem Kreis Höxter. Die Klägerin, eine Waschbären-Liebhaberin aus Beverungen, hatte gegenüber der Behörde durchsetzen wollen, eine bislang für Pferde genutzte Scheune in einen Waschbären-Stall umwandeln zu dürfen. Der Kreis hatte einen entsprechenden Vorbescheid für die Bauplanung allerdings abgelehnt, weil es sich um eine in einem Dorf nicht zulässige Kleintierhaltung handele.