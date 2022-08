Banküberfall in Minden : Unbekannter droht mit Säge – 150 Euro Beute in Münzen

Minden Mit mäßigem Erfolg hat ein Unbekannter eine Bank in Minden überfallen. Mit einer Säge drohte er der Mitarbeiterin, seine Beute sind drei Rollen Münzen.

Mit einem ungewöhnlichen Tatwerkzeug hat am Donnerstag ein Mann in Minden eine Bank überfallen - mit mäßigem Erfolg. Mit einer Metallsäge bedrohte der Unbekannte eine 17-jährige Angestellte am Serviceschalter, wie die Polizei mitteilte. Da die Frau aber dort keinen Zugriff auf Geldscheine oder höhere Geldsummen hatte, verstaute der Räuber drei Rollen mit Münzen in einer Tasche. Wert der Beute laut Mitteilung: rund 150 Euro. Maskiert war er mit einem schwarzen Mund-Nase-Schutz. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Verletzt wurde niemand.