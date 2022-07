Unfall in Minden : Auto fängt Feuer - zwei Männer erleiden schwere Verletzungen

Minden In Minden hat ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt zu brennen angefangen. Dabei sind zwei Personen verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Wegen eines brennenden Autos wurden die Beamten in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.10 Uhr in die Straße „Über den Wiesen“ in Minden gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei schwer verletzte Männer vor. Wie es zu dem Autobrand kommen konnte, ist bislang unklar, so die Polizei.