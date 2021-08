Gewalttat in Minden : 61-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Gewalttat in Minden

Ein 62-Jähriger hat einem Kontrahenten in Minden lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt. Eine Mordkommission ermittelt.

Er war mit dem 61 Jahre alten Mann im Flur eines Mehrfamilienhauses in Streit geraten, der eskalierte. Beide verletzten sich gegenseitig, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Bielefeld am Sonntag mitteilten.