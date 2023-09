Tat in Minden 43-Jähriger greift Ex-Partnerin mit Messer an und stellt sich

Nach einem Messerangriff auf seine ehemalige Lebenspartnerin hat sich ein 43-Jähriger am Sonntagmorgen in Minden der Polizei gestellt. Zwischen dem Mann und seiner Ex-Partnerin sei am späten Samstagabend in der Wohnung der getrennt von ihm lebenden Frau ein Streit eskaliert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Daraufhin soll der Mann der 34-Jährigen diverse Stichverletzungen zugefügt haben.