Jugendlicher in Minden begeht erneut Straftat : 15-Jähriger klaut 30 Fahrräder und bietet sie im Internet an

Minden In Minden ist ein 15-Jähriger wiederholt aufgefallen: Erst machte er mit einem Opel eine Spritztour über rote Ampeln und baute einen Unfall. Jetzt wird klar: Er hat auch zahlreiche Fahrräder gestohlen und wieder verkauft.

Ein von der Polizei Minden-Lübbecke als Intensivtäter eingestufter 15-Jähriger hat bei den Ermittlern eingeräumt, gemeinsam mit einem Freund mindestens 30 Fahrräder in Minden, Porta Westfalica und Bückeburg in den vergangenen Monaten gestohlen zu haben. Zudem soll es vereinzelt auch in Nienburg und Stadthagen zu derartigen Diebstählen gekommen sein. Die Räder will der Jugendliche anschließend über ein Internetportal für Kleinanzeigen verkauft haben.