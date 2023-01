In NRW und bundesweit Millionen Briefe und Pakete wegen Warnstreiks liegengeblieben

Die Gewerkschaft Verdi hatte ihre dreitägigen Warnstreiks am Samstag mit einem bundesweiten Ausstand der Zusteller abgeschlossen. Am Freitag hatte der Schwerpunkt noch auf den Brief- und Paketzentren gelegen. „Die Beteiligung ist gut, die Stimmung unter den Streikenden auch“, sagte ein Verdi-Sprecher in Berlin. Insgesamt hätten sich rund 30 000 Post-Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt.