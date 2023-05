Erben und Gründer Das sind Nordrhein-Westfalens Milliardäre

Die in der Öffentlichkeit völlig unbekannten Zwillinge stammen aus Mülheim an der Ruhr und gründeten das Unternehmen Hexal, das sie 2005 an Novartis verkaufen. Die Erlöse investierten sie unter anderem in Biontech, dessen Chef Uğur Şahin ebenfalls Einzug in diese Liste hielt. Das Mainzer Unternehmen hat den ersten zugelassenen Corona-Impfstoff entwickelt. Die Strüngmann-Zwillinge sollen jeweils 11,5 Milliarden US-Dollar besitzen.