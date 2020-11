Bis zu 18 Grad am Sonntag : Mildes Wetter am Wochenende in NRW erwartet

Mildes Wetter am Wochenende in NRW erwartet

Essen Das Wochenendwetter in Nordrhein-Westfalen wird herbstlich und stellenweise regnerisch. Die Temperaturen bleiben aber mild.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es zunächst am Freitagvormittag vor allem im Sauerland nebelig. Von Westen her ziehen Wolken auf, gegen Mittag kommt es erst im Westen des Bundeslandes gebietsweise zu Regen, am Nachmittag auch im Osten. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad am Rhein und 9 Grad im Sauerland. In der Nacht zu Samstag ist es meist stark bewölkt, stellenweise kommt es auch zu Regen.