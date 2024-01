So sehen die Entwicklungen aus Milchwirtschaft befürchtet beschleunigtes Höfesterben in NRW

In der Milchwirtschaft wird angesichts der großen Verunsicherung vieler Landwirte ein beschleunigtes Höfesterben und ein Rückgang des Selbstversorgungsgrades in Deutschland befürchtet. Zunehmende Auflagen und unsichere Rahmenbedingungen führten immer häufiger dazu, dass Investitionsentscheidungen auf den Höfen nicht getroffen werden, sagte der Co-Vorsitzende der Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW, Benedikt Langemeyer, am Mittwoch in Krefeld. Das sei etwa an einer sehr niedrigen Zahl an Bauanträgen abzulesen. Es gehe meist um große Investitionen für einen Zeitraum von 20 Jahren.