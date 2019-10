Ein bisschen mehr als eine einfache Radtour sollte es schon sein. Wer es gleich auf die Spitze treiben möchte, fährt einfach so weit, wie er kann. Dazu bieten sich die Niederlande an, weil die Radwege hervorragend und Anstiege selten sind, außerdem ist das Land dicht besiedelt, also auch mit Hotels. Wer die Richtung nicht selbst vorgeben möchte, kann es zum Beispiel mit dem Vennbahn-Radweg (Foto) versuchen. Der führt auf einer alten Bahntrasse von Aachen 128 Kilometer meist leicht bergauf bis nach Troisvierges in Luxemburg.