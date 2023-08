Statistisches Landesamt Mietbelastungen waren 2022 in NRW am höchsten

Beim deutschlandweiten Vergleich aller Regierungsbezirke und statistischen Regionen wies der Regierungsbezirk Köln im Jahr 2022 mit 30,7 Prozent die höchste Mietbelastungsquote auf. Dahinter folgten das Land Bremen (30,4 Prozent) und der Regierungsbezirk Darmstadt in Hessen mit 30,3 Prozent. Am niedrigsten war die Mietbelastungsquote 2022 in der Statistischen Region Chemnitz in Sachsen mit 21,4 Prozent.