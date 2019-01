Städte-Ranking: So entwickeln sich die Mieten in NRW

So entwickeln sich die Mieten in NRW

Düsseldorf Durch Rekordmieten und starke Preissprünge innerhalb eines Jahres haben sich die Mieten in NRW teils stark verändert. Wir zeigen das Städte-Ranking.

Die Mieten in Deutschland scheinen nur eine Richtung zu kennen: nach oben. Auch im vergangenen Jahr ist das in den meisten Städten der Trend. Das zeigt eine Auswertung des Immobilienportals Immowelt von Mietpreisen aus 79 Städten. Wir haben die größten Mietpreissteigerungen in NRW-Städten aus in diesem Ranking zusammengestellt. Das Ranking zeigt die Stadt, die Mieten 2017 und 2018 im Mittelwert und die prozentuale Entwicklung: