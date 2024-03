Auszeichnung für Kölner Bistro Der Gastronom, der keinen Michelin-Stern haben will

Doch was ist so schlimm daran, einen Michelin-Stern zu haben? Moissonnier muss nicht lange überlegen. „Was mich beunruhigt: Die Nörgler werden jetzt wiederkommen. Menschen, die rausgehen und im Internet auf Bewertungsportalen haarklein beschreiben, was ihnen alles nicht gepasst hat.“ Mit seiner Mannschaft – sechs Angestellte und ein Auszubildender – will Moissonnier das Bistro so weiterführen, wie es läuft. Und es gibt einen deutschlandweiten Lieferservice. „Wir haben jeden Mittag 80 Gäste in drei Schichten“, sagt er. Einige Gäste kämen am Spätnachmittag, „sie verbinden dadurch Mittag- und Abendessen und können abends entspannt Fernsehen schauen“.