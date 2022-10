Milolael aus NRW : TikToks aus dem Kinderheim

Michael Salnikov ist im Heim aufgewachsen. Seit er ein Kleinkind ist, lebt er dort. Foto: Salnikov

Düsseldorf Michael Salnikov ist im Kinderheim aufgewachsen. Mit kurzen Videos beim Internetdienst TikTok möchte er mit Vorurteilen aufräumen – und Probleme ansprechen.

Von Leonie Miß

Im hochformatigen Video schneidet ein Mensch Kartoffeln auf einem Schneidebrett in Stücke. Erst einmal nichs ungewöhnliches auf der Videoplattform TikTok – ein kurzes Kochvideo mit einfachen Rezepten. Aber dieses hier ist besonders. Es ist im Kinderheim entstanden von einem der Bewohner. Der kleine Kanal mit simplen Kochvideos wurde schnell zu einem erfolgreichen TikTok-Kanal, der Vorurteile über die Heimerziehung aus dem Weg räumen soll.

„Das Cliché-Kinderheim gibt es nicht“, sagt Michael Salnikov, der diesen Kanal betreibt. Er ist 18 Jahre alt, macht grade sein Abitur und ist vielen unter seinem Alias @milolael bekannt, mit dem er auf TikTok bereits 643.000 Abonnenten hat. Und er ist im Heim aufgewachsen. Seine Videos werden jeweils bis zu eine Million Mal geklickt. Dass er ein Video auf der Plattform hochlädt, war ein Vorschlag seines Freundes Johannes. Michael wechselte nach seinem Realschulabschluss während des Lockdowns aufs Gymnasium, um das Abitur zu machen. „Da fielen dann die ersten Fragen, wie: Wo kommst du her? Was machen deine Eltern?“, erinnert sich Salnikov. Als er berichtete, dass er im Heim wohne, wurden seine Mitschüler neugierig und stellten weitere Fragen über den Alltag in der Heimerziehung. Auf TikTok bringt er nun Licht ins Dunkel.

„Das erste Video habe ich dann 2021 hochgeladen und hatte vielleicht 20 Aufrufe“, sagt er, „die meisten waren bestimmt von mir.“ Irgendwann wollte ein Zuschauer die Küche sehen, in der er kochte. Dazu machte Salnikov ein Video, das über Nacht knapp 40.000 Menschen erreichte. Beim Zweiten waren es schon rund 100.000. Seine Betreuer wussten zuerst gar nicht, dass er im Heim filmte und die Videos hochlud. Als er immer mehr Leute erreichte, weihte er die Betreuer ein. „Die wollten erst mal, dass ich aufhöre. Dann haben sie mich aber doch unterstützt. Sie wollten mich ja nur schützen“, sagt der TikToker.

Zwei bis drei Betreuer sind in der Einrichtung, in der Michael aufgewachsen ist, für acht Kinder und Jugendliche verantwortlich. Sie seien, sagt Salnikov, wie Familienmitglieder. Er war sehr auf sich gestellt, was er „sehr cool“ fand, konnte Instrumente lernen oder anderen Hobbys nachgehen, was er als Privileg empfindet. „Das wusste ich so nicht immer zu schätzen“, sagt Salnikov. Die Fragen, die er seinen Zuschauern auf TikTok erklärt, sind ganz alltägliche, wie: Wie ist das, seine Freundin mit ins Heim zu nehmen? Wie viel Geld hast du zur Verfügung? Was kochst du im Heim? Aber auch ernstere Themen spricht er in den kurzen Videos an. Das, was im System nicht so gut läuft. Zum einen kritisiert er den Fachkräftemangel. Die Betreuer verdienen, so sagt er, rund 1.900 Euro Netto. Zu ihren Gruppen, die rund um die Uhr betreut werden müssen, gehören auch verhaltensauffällige Kinder oder teilweise welche mit Behinderung, „ich selber würde von mir auch behaupten, dass ich verhaltensauffällig bin“, so Salnikov.

Früher hatte er Probleme mit seinem Schicksal. In der Grundschule habe er beim Sich-Vorstellen gelogen: „Meine Mutter arbeitet in einem Café. Mein Vater ist Astronaut. Deswegen sehe ich ihn nicht so oft“, hat er seinen Mitschülern gesagt. Erst in der Schule wurde ihm bewusst, dass er anders ist als seine Freunde. „Ich bin nach Hause gerannt und habe bei meinem Betreuer geweint. Ich hab dann gemerkt, dass die anderen Kinder gar nicht im Heim wohnen.“

Wegen seiner Verhaltensauffälligkeiten wurde Michael von den Mitschülern gemobbt. Erst in der sechsten oder siebten Klasse, so erinnert er sich, habe er gelernt, lieber mit Humor mit seiner Situation umzugehen, was sich in einigen seiner TikToks zeigt. Das findet auch Anklang bei seinen Fans. Täglich erhält der 18-Jährige Nachrichten von Menschen, die ähnliches erlebt haben wie er, die ihm Ratschläge mit auf den Weg geben.

Auch bei den Einnahmen der Kinder und Jugendlichen im Heim sieht Salnikov ein Problem. Bisher war es Gesetz, dass 75 Prozent der Einnahmen, die sie etwa durch Minijobs verdienten, ans Jugendamt abgegeben werden musste. Von dem wenigen Geld, das die Kinder und Jugendlichen erhielten, würde so nur sehr wenig übrig bleiben. Sonderzahlungen, beispielsweise ein Zuschuss für den Führerschein oder für Kleidung beim Wachstumsschub, müssen beim Jugendamt beantragt werden. „Die Anträge werden in der Regel abgelehnt, das Jugendamt hat ja selber nicht genug Geld“, sagt der 18-Jährige. Nach einem aktuellen Beschluss der Ampel-Koalition sind es nur noch 25 Prozent der Einnahmen der Kinder, die ans Jugendamt gehen.