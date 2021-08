An Forschungsstand angepasst : Neandertaler im Museum soll dunklere Hautfarbe bekommen

Mettmann Das Neanderthal Museum in Mettmann passt den Hautton des nachgebildeten ausgestorbenen Verwandten des Menschen an. Wie der Homo Sapiens hatte auch der Neandertaler vermutlich eine dunklere Hautfarbe – aus bestimmten Gründen.

Ein im Museum ausgestellter Neandertaler soll eine dunklere Hautfarbe bekommen. Forschungen der vergangenen Jahre legten nahe, dass die Neandertaler wohl keinen so bleichen Teint gehabt hätten wie vielfach in Nachbildungen dargestellt, sagte Bärbel Auffermann, Direktorin des Neanderthal Museums in Mettmann, am Freitag. „Deshalb wollten wir ihm eine dunklere Hautfarbe geben. Er ist schon fertig und steht im Keller.“ Zunächst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.