Mettingen: 59-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Reh

Mettingen Ein Motorradfahrer konnte einem Reh, das auf die Straße sprang, nicht mehr ausweichen. Er stürzte schwer und verstarb noch am Unfallort.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Reh ist ein 59-jähriger Motorradfahrer in Mettingen (Kreis Steinfurt) tödlich verletzt worden.

Der Mann aus Ibbenbüren befuhr am Dienstag gegen 19:20 Uhr die Osnabrücker Straße in Mettingen. Er war von Lotte kommend in Fahrtrichtung Ibbenbüren unterwegs. Etwa 400 Meter vor der Einmündung zur Goldhügelstraße kollidierte er mit einem Reh, das die Fahrbahn von Norden nach Süden kreuzte.