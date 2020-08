Sonne und Schauer in NRW : Zum Herbstanfang wird das Wetter unbeständig

Essen Am Dienstag ist meteorologischer Herbstanfang - und passend dazu wird das Wetter herbstlich-unbeständig. Doch die Menschen in NRW können auch auf Sonne hoffen.

Mit Höchstwerten um die 20 Grad wird in der kommenden Woche das Ende des Hochsommers eingeläutet: Am Dienstag ist meteorologischer Herbstanfang. Passend dazu erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen leicht unbeständiges Wetter. „Es kann in der ersten Wochenhälfte immer wieder mal leichte Schauer geben“, sagte am Sonntag eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.