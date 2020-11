Junge mit Messer verletzt : Gruppe von Jugendlichen greift drei 13-Jährige in Essen an

Gruppe von Jugendlichen greift drei 13-Jährige in Essen an

Essen Ein 13 Jahre alter Junge ist in Essen mit einem Messer an der Hand verletzt worden. Er wurde zusammen mit zwei Gleichaltrigen von einer großen Gruppe Jugendlicher attackiert.

Drei 13-Jährige sind am Wochenende in Essen aus einer etwa 15-köpfigen Gruppe von Kindern und Jugendlichen heraus angegriffen worden. Die beiden Gruppen seien sich am Samstag auf einer Fußgängerbrücke begegnet, als es unvermittelt zu einer Attacke auf die 13-Jährigen gekommen sei, berichtete die Polizei Essen am Montag. Dabei habe ein Angreifer ein Messer gezogen und einen der 13-Jährigen an der Hand verletzt.