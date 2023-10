Fallzahlen für NRW 88 Tötungsdelikte mit Messern und Stichwaffen im ersten Halbjahr 2023

Zudem gibt es in Köln und Düsseldorf seit Ende 2021 Waffenverbotszonen, in denen das Mitführen von Messern, die eine feststehende oder feststellbare Klinge mit einer Länge ab vier Zentimetern haben, in bestimmten Zeiträumen (etwa abends an Wochenenden) verboten ist. Auch an Hauptbahnhöfen gibt es in NRW solche Waffenverbotszonen. Erst am vergangenen Wochenende stellte die Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof wieder 15 Messer sicher. Dort hatte von Freitag bis Sonntag ein Waffenverbot gegolten.