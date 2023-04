Angriffe in Duisburger Altstadt Tatverdächtiger für beide Messerattacken verantwortlich

Am frühen Ostersonntag war in der Duisburger Altstadt der 35-jährige Irfan mit mehreren Messerstichen getötet worden. Am Tatort gab es eine große Blutlache, in der die Spurensicherung einen Schuhabdruck entdeckte. Dieser passte zu einem Schuh des 26 Jahre alten Syrers. „Aufgrund der Auswertung aufgefundener molekulargenetischer Spuren am Tatort und an Schuhen des Tatverdächtigen besteht gegen diesen nun auch wegen dieser Tat“, so die Generalstaatsanwaltschaft.