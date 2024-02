Basketballer der Art Giants Generalkonsulin bestürzt nach tödlicher Messerattacke auf Ukrainer in Oberhausen

Die Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf Iryna Shum und Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) haben sich bestürzt über den tödlichen Messerangriff auf zwei junge Ukrainer in Oberhausen geäußert. Shum sprach am Mittwoch in Düsseldorf von einer „riesigen Tragödie“ sowohl für die Ukrainer in ihrer Heimat als auch in NRW. Das Generalkonsulat sei in ständigem Kontakt sowohl mit den Eltern der Getöteten, die beide als große Basketball-Talente galten, als auch mit der Staatsanwaltschaft und Polizei in Essen.