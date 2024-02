Tödliche Messerattacke in Oberhausen Angriff auf Düsseldorfer Basketballer kam offenbar aus heiterem Himmel

Nach dem gewaltsamen Tod zweier Basketballer infolge eines Messerangriffs in Oberhausen herrscht in ihrem Verein Art Giants Düsseldorf große Trauer. Am Dienstag war nach dem Tod des 17-jährigen Ukrainers Wolodymyr Jermakow auch sein ukrainischer Teamkollege Artem Kozachenko (18) seinen schweren Verletzungen auf der Intensivstation erlegen. „In diesen weiterhin schweren Stunden versuchen die ART Giants die nächste schockierende Nachricht zu verkraften und als Verein zusammenzustehen. Für Artem und Vova – wir werden euch für immer in Erinnerung behalten und weiter in unseren Herzen tragen. Ruhet in Frieden“, teilte der Verein in einer Stellungnahme mit, und weiter: „Die Art Giants sind zutiefst schockiert, trauern und nehmen Abschied von einem weiteren großen Basketball-Talent aus den eigenen Reihen.“