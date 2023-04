Neue Spur im Fall zweier Duisburger Messeratttacken Ermittler untersuchen verdächtigen Fußabdruck in Blutlache

Zwischen den beiden brutalen Messerattacken, die sich in den vergangenen Tagen in der Duisburger Altstadt ereigneten, gibt es möglicherweise eine Verbindung. Der „Spiegel“ berichtete am Dienstagabend, dass in der Blutlache am ersten Tatort am Ostersonntag ein Schuhabdruck entdeckt worden sei, der zu einem Schuh des am Sonntag festgenommenen 26-jährigen Syrer passen könnte; dieser ist dringend tatverdächtig, in einem Fitnessstudio am Dienstag vor einer Woche vier Menschen mit einem Messer teils lebensbedrohlich verletzt zu haben. Ermittlerkreise bestätigten unserer Redaktion, dass eine entsprechende Spur geprüft werde.