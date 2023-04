Opfer der Messerattacke in Duisburg beigesetzt „Jetzt bist du bei deinem Bruder“

Am Donnerstag ist Irfan beerdigt worden – mit gerade einmal 35 Jahren. Etwa 150 Trauernde sind am Donnerstagmittag gekommen, um auf dem Duisburger Waldfriedhof Abschied von ihm zu nehmen. Warum er sterben musste, ist noch nicht bekannt. Bekannt sind die Todesumstände, die brutaler kaum sein können. Irfan ist durch zwölf Messerstiche getötet worden am frühen Ostersonntag in der Duisburger Altstadt, wo er auf einer Geburtstagsfeier mit Freunden gewesen ist. Er erlag wenig später seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Der oder die Täter sind noch nicht gefasst. Die eingerichtete Mordkommission ermittelt auf Hochtouren. „Er war beruflich erfolgreich. Alles war bei ihm in Ordnung. Und er war unser lieber Junge“, sagt Vater Ali. „Ich begreife das nicht“, sagt der 67-Jährige.