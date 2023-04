Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio Das Protokoll des Tatabends – 17.40 Uhr gingen die ersten Notrufe ein

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen, der am Dienstag in Duisburg mit einer Stichwaffe vier Personen in einem Fitness-Studio teils schwer verletzt hat, läuft auf Hochtouren. Anhand unserer Recherche-Ergebnisse zeichnen wir den Tatverlauf und die polizeilichen Maßnahmen des Abends nach. Die Informationen aus den Sicherheitskreisen beziehen sich dabei auch auf Aussagen von Zeugen. Einige Angaben stammen vom Tattag selbst.