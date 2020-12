Opfer wollte Freundin vor Ex-Freund schützen : 19-Jährige nach Messerattacke in Bochum in Lebensgefahr

19-Jährige nach Messerattacke in Bochum in Lebensgefahr

Bochum Die Polizei in Bochum hat einen Verdächtigen festgenommen, der am Freitagabend auf eine 19-Jährige eingestochen haben soll. Das Opfer hatte eine Freundin vor dem Mann schützen wollen.

Nach einer Attacke in Bochum-Wattenscheid schwebt eine 19-Jährige in Lebensgefahr. Sie habe Stichverletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Demnach hatte ein Mann sie am Freitagabend auf der Straße angegriffen, als er sich mit seiner Ex-Freundin stritt.