Messerattacke in Fitnessstudio Duisburger Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Die Polizei fahndet seit drei Tagen intensiv nach dem Täter, der am späten Dienstagnachmittag in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt vier Menschen teils lebensbedrohlich mit einer Stichwaffe verletzt hat. Die Attacke richtete sich aber offenbar nur gegen eine Person; die anderen sollen bei der Flucht vom Täter verletzt worden sein. Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Täter war ergebnislos geblieben – ebenso die Durchsuchung eines angrenzenden Fitnessstudios.