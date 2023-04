Messerattacken in Duisburg „Das ist das Blut eures Sohnes“

Zwischen den beiden brutalen Messerattacken, die sich in den vergangenen Tagen in der Duisburger Altstadt ereigneten, prüft die Polizei aktuell einen Schuhabdruck, der in der Blutlache am ersten Tatort am Ostersonntag entdeckt worden ist. Dieser könnte zu einem Schuh des am Sonntag festgenommenen 26-jährigen Syrer passen. Die Polizei ermittelt aber nach wie vor auch in andere Richtungen. Es gebe mehrere Spuren, die verfolgt werden; die Blutlache sei nur eine davon.