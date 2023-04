Nach tödlicher Messerattacke in Duisburger Altstadt „Eigentlich lebe ich nicht mehr“

Karin und Ali befinden sich bereits seit zehn Jahren in psychiatrischer Behandlung. Den Verlust ihres Sohnes Can haben sie bis heute nicht richtig verarbeitet. 2013 ist er von einem Ausflug an den Rhein nicht mehr zurückgekehrt. Ermittlungen der Polizei haben damals ergeben, dass der Junge am Rheinufer vermutlich von einem Freund aus Übermut ins Wasser gestoßen worden ist. Erst zwölf Tage später ist sein Leichnam gefunden worden. „Unser Can fehlt uns so sehr“, sagt sie. „Bald steht sein zehnjähriger Todestag an. Und dann erfahren wir, dass auch unser Irfan nicht mehr da ist“, sagt Karin. Irfan wird am Donnerstag beerdigt – auf demselben Friedhof wie sein Bruder Can.